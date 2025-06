"The Accountant": Wird es einen dritten Teil geben?

Seit Kurzem können Fans von "The Accountant" den zweiten Teil der Reihe auf Amazon Prime Video streamen. Der Film, der im April 2025 in den deutschen Kinos startete, entführt die Zuschauer erneut in die Welt des autistischen Buchhalters und Auftragskillers Christian Wolff, gespielt von Ben Affleck (52). Wie schon im ersten Teil sind auch Jon Bernthal (48) und J.K. Simmons (70) wieder mit dabei. Nach einer langen Wartezeit von acht Jahren zwischen Teil eins und zwei stellen sich viele Fans nun die Frage: Wird es einen dritten Teil geben – und wenn ja, wann?

Regisseur Gavin O’Connor hat in einem Interview mit ScreenRant bereits Hoffnung gemacht: Die Pläne für "The Accountant 3" seien bereits in Arbeit – und diesmal soll die Wartezeit deutlich kürzer ausfallen. "Es wird keine acht Jahre brauchen", versicherte er und verriet, dass erste Ideen für das Sequel bereits existieren. Offiziell bestätigt ist der dritte Teil zwar noch nicht, doch es bleibt abzuwarten, ob der Erfolg des zweiten Films – sowohl an den Kinokassen als auch im Streaming – eine zügige Freigabe ermöglicht. Es wird laut "Kino.de" spekuliert, dass mit Unterstützung von Amazon eine Veröffentlichung innerhalb der nächsten zwei Jahre realistisch sein könnte.

Fans wissen vielleicht, dass die Reihe ursprünglich als Trilogie geplant war. Der erste Teil entwickelte sich mit Einnahmen von 155 Millionen Dollar (etwa 133 Millionen Euro) bei einem Budget von 44 Millionen Dollar (etwa 38 Millionen Euro) zum Überraschungserfolg. Dass es anschließend ganze acht Jahre bis zur Fortsetzung dauerte, enttäuschte viele. Ben Affleck, der neben seiner Schauspielkarriere auch immer wieder mit persönlichen Schlagzeilen für Aufmerksamkeit sorgt, konnte sich mit seiner Rolle in "The Accountant" sowohl bei Actionfans als auch bei Kritikern einen Namen machen. Seine Darstellung des komplexen Charakters Christian Wolff gilt als eine seiner herausragendsten Leistungen.

