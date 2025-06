Zwischen Ben Affleck und Jennifer Garner herrscht Eiszeit

Ben Affleck (52) und Jennifer Garner (53), die nach ihrer Scheidung im Jahr 2018 ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, wirkten bei einem jüngsten Treffen am Flughafen angespannt. Gemeinsam holten sie ihren 13-jährigen Sohn Samuel ab, wurden jedoch dabei getrennt wahrgenommen, wie Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen. Während Jennifer sich entschlossen und konzentriert zeigte, blieb Ben eher distanziert, rauchte eine Zigarette und hielt die Stimmung mit großen Sonnenbrillen geheimnisvoll. Sie schienen kein Wort miteinander gewechselt zu haben. Der junge Samuel schien der Situation jedoch wenig Aufmerksamkeit zu schenken und war mit seinen Kopfhörern beschäftigt.

Das ehemalige Paar, das auch die Töchter Violet und Seraphina hat, hat im Laufe der Jahre romantisch neue Wege eingeschlagen. Ben war nach der Trennung von Jennifer mit Jennifer Lopez (55) verheiratet, während Jennifer seit 2018 eine Beziehung mit dem Geschäftsmann John Miller führt. Laut einem Bericht von Us Weekly wohnt John mittlerweile abschnittsweise bei der Schauspielerin. Zuvor hatte er sein eigenes Haus in Los Angeles verloren, das von den verheerenden Waldbränden in Kalifornien betroffen war. Seitdem teilt er seinen Alltag zwischen einem Büro in der Stadt und Jennifers Zuhause auf.

Die Verbindung zwischen Ben und Jennifer hat trotz mancher Spannungen Bestand, vor allem wegen ihrer gemeinsamen Kinder. So äußerten beide in der Vergangenheit mehrfach, dass sie das Wohl ihrer Familie in den Mittelpunkt stellen. Jennifer, die für ihre Bodenständigkeit bekannt ist, soll sich besonders darum bemühen, ein stabiles Umfeld für Violet, Seraphina und Samuel zu schaffen. Ben hingegen wurde in Interviews oft als bewundernd und dankbar für ihre Unterstützung dargestellt, auch wenn ihre Ehe nicht gehalten hat. Es bleibt zu hoffen, dass die Zeit weiterhin ihre angespannte Dynamik glättet.

Rachpoot/MEGA John Miller vor dem The Montage Hotel in Los Angeles, 2019

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

