Wegen Sexualität: Cara Delevingne dachte über Suizid nach

Cara Delevingne (30) ist total ehrlich. Das Supermodel sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für weniger gute Schlagzeilen. Zuletzt versetzte sie ihren Fans in große Sorge: Es erschienen Aufnahmen, auf denen Cara einen verstörten Eindruck machte und ziemlich mitgenommen aussah. In einer Dokumentation will die Schauspielerin nun allerdings über ihr Seelenleben sprechen und gibt dabei tiefe Einblicke: Cara wollte sich zeitweise sogar das Leben nehmen.

In ihrer Doku "Planet Sex with Cara Delevingne" spricht die 30-Jährige vor allem über ihre Sexualität: Sie identifiziert sich als pansexuell und genderfluid, was sie früher selbst nicht ganz verstehen konnte. "Ich konnte mit niemandem darüber reden. Ich hatte eine Menge verinnerlichter Homophobie und Scham. Ich dachte, ich sei abnormal", sagt sie in dem Film. Das führte sogar noch weiter: "Ich habe mehrmals darüber nachgedacht, meinem Leben ein Ende zu setzen, und ich bin so froh, dass ich es nicht getan habe. Denn wenn ich einem anderen Kind jetzt damit helfen kann, bedeutet mir das die Welt."

Gegenüber BBC gab Cara außerdem zu, dass vor allem das Drehen des Films ihr sehr geholfen habe, offener und selbstbewusster mit ihrer Sexualität umzugehen. "Es hat mein Leben sehr verändert. Jetzt bin ich glücklicher als je zuvor. Ich bin sehr, sehr stolz auf das, was wir geschaffen haben", erklärt sie in Bezug auf die Doku.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

