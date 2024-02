Ganz entspannt: Cara Delevingne und Freundin gehen spazieren

Sie machen einen gemütlichen Ausflug! Nach ihrer Trennung von Ashley Benson (34) kamen im Sommer 2022 erstmals Gerüchte auf, dass Cara Delevingne (31) mit der Sängerin Leah Mason aka Minke anbandelt. Mittlerweile gehen die Turteltauben seit mehr als zwei Jahren gemeinsam durchs Leben – ihre Beziehung halten das Model und die Sängerin jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt wurden Cara und Leah beim Bummeln abgelichtet!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind die Laufstegschönheit und ihre Liebste zu sehen, wie sie einen gemütlichen Spaziergang in Los Angeles machen. Statt sich extra herauszuputzen, zeigt sich die britische Beauty in einem lässigen rosafarbenen Jogginganzug, kombiniert mit einem Stirnband und einer Sonnenbrille. Die Haare trägt sie zu einem Zopf zusammengebunden und auch ihre Herzdame wählt einen lockeren blauen Pulli und eine schwarze Jogginghose für den kleinen Ausflug. Ihr Hund darf bei der entspannten Bummelei natürlich nicht fehlen.

Im Juli des vergangenen Jahres machte die Schauspielerin ihrer Partnerin im Interview mit Elle eine süße Liebeserklärung und zeigte damit deutlich, wie glücklich sie mit ihr ist. "Mit meiner Freundin zusammen zu sein bedeutet, dass es so viele Dinge auf einmal gibt, die mich so glücklich machen und mich mit dem, was ich bin, zufrieden machen."

Oliver Palombi / MEGA Cara Delevingne in Italien im Juni 2022

Getty Images Cara Delevingne, Model

MEGA Model Cara Delevingne und Leah Mason in London

Wie gefallen euch die lässigen Looks von Cara und Leah?



