Erste Fotos von Cara Delevingne nach Brand ihres Hauses!

Cara Delevingne (31) muss einen großen Schock verkraften – ihr Haus in Los Angeles geriet in Brand. Seit dem Vorfall zeigte die Laufstegschönheit, die sich derzeit in ihrer Heimat Großbritannien aufhält, gestern Abend erstmals wieder ihr Gesicht. Sie wurde beim Verlassen des Kit Kat Clubs im Playhouse Theatre in London gesichtet. Cara spielt dort derzeit eine Rolle in dem Musical "Cabaret" und kann die Show trotz der Katastrophe in ihrem persönlichen Leben natürlich nicht ausfallen lassen. "Ich glaube, sie ist am Boden zerstört", erklärte ihre Mutter vor der Show in einem Interview mit einem Fotografen, das TMZ veröffentlichte. Gemeinsam mit ihren Eltern stieg sie in ein Auto und verließ den Veranstaltungsort.

Auf den Schnappschüssen der Paparazzi wirkt das Model offensichtlich geknickt und schirmt sein Gesicht vor den Kameras ab. In einem mittlerweile gelöschten Post auf Instagram ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf. "Mein Herz ist heute gebrochen. Ich kann es nicht glauben. Das Leben kann sich innerhalb eines Wimpernschlags ändern. Schätze, was du hast", schrieb Cara. Seitdem konnte sie sich jedoch schon über gute Nachrichten freuen: Ihre zwei Katzen, die sich zum Zeitpunkt des Feuers in ihrem Haus befunden hatten, wurden lebendig gefunden. Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut.

Der Auslöser des verheerenden Brandes soll elektrischer Natur gewesen sein, wie Caras Vater Charles laut TMZ berichtete. Vor Ort sei angeblich "etwas auf eine Stromleitung gefallen". Die Flammen sollen sich vom Hinterzimmer des Anwesens bis in den Dachstuhl ausgebreitet haben. Schwere Winde in der Region verschärften die Lage. Nach zwei Stunden soll das Feuer jedoch unter Kontrolle gebracht worden sein.

Backgrid Cara Delevingne nach ihrem Auftritt im Playhouse Theatre in London im März 2024

MEGA Cara Delevingnes abgebranntes Haus in Los Angeles

