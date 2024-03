Nach Brand: Cara Delevingnes Katzen wurden lebend gefunden!

Die Erleichterung bei Cara Delevingne (31) groß. Am frühen Freitagmorgen ging die Villa von dem Model in Los Angeles in Flammen auf. Nur mit Mühe konnte die Feuerwehr das Flammenmeer löschen. Stundenlang musste Cara um das Leben ihrer Katzen bangen. Nach der Zeit der Ungewissheit kam dann die Erlösung – die Vierbeiner konnten von den Rettungskräften lebend gefunden werden. In seiner Instagram-Story teilt das Model ein Foto seiner Katzen. "Sie leben! Danke an die Feuerwehr!", schreibt Cara dazu. In einer anderen Frequenz teilt sie zudem ein Bild, auf dem ein Feuerwehrmann eins ihrer Tiere hält.

Durch den Brand verlor die Schauspielerin ihr komplettes Hab und Gut. "Sie hatte alles in ihrem Haus – ihr ganzes Leben", erklärt Caras Mutter Pandora Delevingne in einem Gespräch mit einem Fotografen, das TMZ veröffentlichte. Die 64-Jährige fügt hinzu, dass ihre Tochter am Boden zerstört sei. Der Grund für den Feuerausbruch steht wohl bereits fest. Caras Vater Charles verriet in dem Interview, dass defekte Stromleitungen den Brand ausgelöst haben sollen. Der starke Wind in der Region soll zudem dafür gesorgt haben, dass sich das Feuer schneller ausbreiten konnte.

Laut TMZ waren insgesamt 94 Feuerwehrleute mit 13 Löschfahrzeugen nötig, um das Feuer zu bekämpfen. Bei dem Einsatz sollen mehrere Personen verletzt worden sein. Unter anderem soll angeblich ein Feuerwehrmann von einer Leiter gefallen sein. Über den Schweregrad seiner Verletzungen ist bisher nichts bekannt. Außerdem scheint ein Bewohner des Hauses mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden zu sein.

Anzeige

Instagram / caradelevingne Ein Feuerwehrmann mit Cara Delevingnes Katze, 2024

Anzeige

MEGA Cara Delevingnes ausgebranntes Haus

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de