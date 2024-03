Ausgebrannte Villa: Cara Delevingne ist "am Boden zerstört"

Am frühen Freitagmorgen ging Cara Delevingnes (31) Villa in Los Angeles in Flammen auf. Ein riesiger Feuerwehreinsatz war vonnöten, um das Flammenmeer unter Kontrolle zu bekommen und das Feuer zu löschen. Die gebürtige Britin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes in London. Nun äußern sich die Eltern des Topmodels und verraten, wie es ihr nach den schockierenden Ereignissen geht. "Sie hatte alles in ihrem Haus - ihr ganzes Leben", erzählt Mutter Pandora Delevingne in einem Interview mit einem Fotografen, das TMZ veröffentlichte. Sie fügt hinzu, dass ihre Tochter "am Boden zerstört" sei. Caras Vater Charles verrät des Weiteren, dass wohl "Stromleitungen" der Auslöse für den Brand gewesen seien und gab auch den starken Winden in der Region die Schuld daran, dass sich das Feuer so schnell ausbreitete.

Der Brand soll sich laut Insiderinformationen von TMZ in einem Hinterzimmer des Anwesens entwickelt haben und breitete sich sogar bis in den Dachstuhl aus. Insgesamt sollen die 94 Feuerwehrleute, die mit 13 Löschfahrzeugen anrückten, rund zwei Stunden gebraucht haben, um das Feuer vollständig zu löschen.

Bei dem Einsatz sei es laut TMZ auch zu mehreren verletzten Personen gekommen. So soll ein Feuerwehrmann von einer Leiter gefallen sein. Über die Schwere der Verletzung ist bisher nichts bekannt. Eine weitere anonyme Quelle will wissen, dass sich ein Bewohner des Hauses aufgrund einer Rauchvergiftung in Behandlung begeben musste.

MEGA Cara Delevingnes ausgebranntes Haus

Getty Images Cara Delevingne, Model

