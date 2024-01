Cara Delevingne, Taylor Swift & Brittany feiern Mädelsabend

Taylor Swift (34) macht mit ihren Freundinnen die Stadt unsicher! Seit ihrer Beziehung mit dem Sportler Travis Kelce (34) ist die Sängerin immer wieder im Footballstadion anzutreffen, wo sie seine Mannschaft, Kansas City Chiefs, tatkräftig anfeuert. Doch dabei ist sie nicht allein: Längst ist sie eng mit Brittany Mahomes befreundet, der Ehefrau von Travis' Quarterback Patrick Mahomes (28). Beim letzten Spiel war auch Cara Delevingne (31) mit von der Partie. Jetzt genossen Taylor, Brittany und Cara ein gemeinsames Abendessen!

Bilder zeigen die Promi-Ladys auf dem Weg zum Dinner. Hintereinander verließen Brittany, Taylor und Cara den Wagen vor dem Luxusrestaurant Nobu in Manhattan. Für den Mädelsabend entschieden die drei sich für elegante Outfits: Während die Musikerin einen ganz schwarzen Look aus Kleidchen und Stiefeln wählte, trug Brittany ein Kostüm aus Jacke und Rock. Cara blieb gewohnt lässig in einer lockeren schwarzen Hose und einem Blazer.

Während Taylor und Cara schon sehr lange miteinander befreundet sind, ist die Beziehung des Popstars zu Brittany neu. Die beiden trafen sich erstmals im September im Zusammenhang mit einem Footballspiel. Seitdem sind die beiden Spielerfrauen unzertrennlich – inklusive gemeinsamen Handschlags und Partnerlook.

Backgrid Taylor Swift, Januar 2024 in Manhattan

Backgrid Cara Delevingne und Taylor Swift, Januar 2024 in Manhattan

Instagram / brittanylynne Taylor Swift und Brittany Mahomes im Januar 2024

