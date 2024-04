Falsch geschrieben? Cara Delevingne kaschiert Tattoo-Fehler

Cara Delevingnes (31) Oberarm zierte seit dem vergangenen Jahr ein Schriftzug, in den sich jedoch leider ein kleiner Fehler eingenistet hatte. Geschrieben steht dort das Wort 'dormiveglia' samt Definition – ein italienischer Begriff, der einen halb wachen Zustand beschreibt. Wie auf Instagram zu sehen ist, ließ sich das Model stattdessen "Der Raum, der sich zwischen Schlafen und Gehen erstreckt“ tätowieren. Ein zusätzliches L machte aus 'waking', zu deutsch 'erwachen', schnell 'walking', zu deutsch 'gehen'. Wie bei den Olivier Awards in London jetzt zu erkennen ist, hat Cara diesen Patzer korrigiert! Ein großes, dickes Dreieck ergänzt nun das Tattoo über dem Schriftzug und löscht praktischerweise das überflüssige L aus.

Als der Fehler erstmals auffiel, häuften sich Kommentare in den sozialen Medien, die Cara darauf hinweisen wollten. Bei ihrem Tätowierer kam das gar nicht gut an. "Ich bekomme so viele Fragen: Warum 'gehen' statt 'erwachen'? Vielleicht, weil jeder seine eigene Vision hat", wehrt sich der Künstler auf Instagram gegen die Vorwürfe, ihm sei ein Fehler unterlaufen. Er fügt hinzu: "Ihr habt so viel Hass zu verbreiten. Entspannt euch doch einfach und genießt das Leben!"

Neben dem korrigierten Schriftzug zieren noch einige andere Tattoos den Körper der "Suicide Squad"-Schauspielerin. Ihr erster Körperschmuck war ein Bild eines Löwen, der auf ihrem Zeigefinger sitzt. Mittlerweile soll sie über 20 verschiedene Motive auf ihrem Körper tragen. Auch mehrere Zeichen der Liebe schmücken Caras Körper – so ließ sie sich gemeinsam mit ihrer Ex-Freundin Ashley Benson (34) die Anfangsbuchstaben ihrer Namen stechen sowie zwei identische Rosen mit Paris Jackson (26).

Getty Images Cara Delevingne bei den Olivier Awards 2024 in London

Getty Images Cara Delevingne und Ashley Benson bei der Boss-Fashionshow 2020

