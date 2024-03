Cara Delevingnes Villa in Los Angeles geht in Flammen auf!

Cara Delevingne (31) muss jetzt ganz stark sein: Am frühen Freitagmorgen fing das Anwesen des britischen Models laut TMZ Feuer. Die Feuerwehr musste in großer Zahl anrücken, um das Flammenmeer unter Kontrolle zu bringen – insgesamt sollen 94 Feuerwehrleute mit 13 Löschfahrzeugen vor Ort gewesen sein. Der Brand soll sich von einem Hinterzimmer aus entwickelt und sich sogar bis in den Dachboden ausgebreitet haben – laut Insiderberichten soll sogar ein Teil des Dachs eingestürzt sein. Die Rettungskräfte sollen rund zwei Stunden gebraucht haben, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen.

Während des Einsatzes soll es auch mehrere Verletzte gegeben haben: Wie TMZ berichtet, sei ein Feuerwehrmann beim Löschen des Brandes von einer Leiter gefallen. Bisher ist über die Schwere der Verletzung nichts bekannt. Eine weitere anonyme Quelle will wissen, dass ein Bewohner des Hauses wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden musste. Cara selbst befindet sich derzeit in England.

Ob der Brand die Britin erneut aus der Bahn werfen wird? Nachdem sie in den vergangenen Jahren mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, befindet sich Cara seit einigen Monaten wieder auf dem Weg der Besserung. "Man kann nur geheilt werden, wenn man darüber spricht. Ich habe es satt, vor mir selbst wegzulaufen, denn alles, was ich tue, ist, vor mir selbst wegzulaufen und gegen eine Wand zu rennen", verriet sie laut People vergangenes Jahr im Rahmen einer Benefizveranstaltung.

Getty Images Cara Delevingne bei den SAG Awards im Februar 2023

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne im Mai 2021

