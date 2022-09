Was ist da los? Cara Delevingne mega verwirrt am Flughafen

Ist das ein weiterer Grund zur Sorge? Cara Delevingne (30) gehört zu den besten Topmodels der Welt. Doch zuletzt tauchten immer wieder besorgniserregende Schlagzeilen auf. Unter anderem soll sie auf einem Festival mehrere Tage ohne Unterbrechung durchgefeiert haben, sodass ihre Freunde sie kaum mehr wiedererkannten. Auch jetzt wurde Cara wieder dabei beobachtet, wie sie sich am Flughafen in Los Angeles auffällig verhielt!

Es sind beunruhigende Bilder, die The Sun vorliegen: Paparazzi filmten Cara dabei, wie sie mit zerzausten Haaren am Flughafen nur in Socken telefonierte und dabei immer wieder eigenartige Verrenkungen machte. Eigentlich sollte die "Carnival Row"-Darstellerin im Privatjet von Rapper Jay-Z (52) fliegen, doch verließ diesen nach 45 Minuten wieder. Beim Wegfahren in einem SUV baumelten dann ihre Füße aus dem Fenster. "Caras Familie weiß Bescheid. Es gibt Gespräche, demnächst eine Intervention durchzuführen und sicherzustellen, dass sie Hilfe bekommt", erzählte ein Freund.

Auch ihre Fans beobachten Caras Verhalten mit Besorgnis. "Bei Gott, kann sich bitte jemand um Cara Delevingne kümmern", schrieb ein alarmierter User auf Twitter. Ein weiterer ist sich sicher: "Irgendetwas stimmt nicht mit Cara und ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung!"

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2022

Getty Images Cara Delevingne, Model

