Zerstrittene Mütter: J.Lo und Ben Afflecks Ehe soll kriseln

Kriselt es etwa im Hause Lopez-Affleck? Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) wagten im vorherigen Jahr ihr Liebes-Comeback. In diesem Sommer folgte dann der Schritt vor den Traualtar. Doch schon nach einiger Zeit machten Krisengerüchte die Runde. So sollen die beiden wegen verschiedenster Themen regelmäßig Auseinandersetzungen haben. Auch jetzt soll es erneut Probleme in der Beziehung geben – doch dieses Mal sollen die Mütter der Stars der Grund sein.

Gegenüber Radar Online erklärten Insider, dass ihre zerstrittenen Familien es dem frisch verheirateten Paar fast unmöglich machen würden, sich auf ihr erstes Weihnachten als Ehepaar miteinander zu freuen. Guadalupe Rodríguez, Mutter von J.Lo, soll sich zwar für die Beziehung einsetzen, von Bens Mama Chris soll das aber nicht behauptet werden können. "Die beiden Mütter werden gut voneinander getrennt gehalten – denn Ben und J.Lo wissen, dass es wahrscheinlich zum Dritten Weltkrieg kommen würde, wenn sie an denselben Tisch gesetzt würden", so der Informant.

Auch Freunde des Paares sollen an der Ehe zweifeln. "J.Lo und Ben haben im Moment mit vielen Problemen zu kämpfen. Ihre Freunde sorgen sich, dass sie es auf lange Sicht vielleicht nicht schaffen", verriet ein Insider. Quellen behaupten, dass die zweite Chance des Paares während der stressigen Weihnachtszeit in die Brüche gehen könnte, wenn ihre Mütter weiterhin nicht miteinander zurechtkommen.

Anzeige

APEX / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2022

Anzeige

X17 / ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris

Anzeige

MEGA / KCS Presse Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de