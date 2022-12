Französische Filmlegende Mylène Demongeot ist gestorben!

Die internationale Filmbranche ist in tiefer Trauer! Durch ihre Rolle der Fotografin Hélène in der beliebten französisch-italienischen Kriminalkomödie "Fantomas" ist die Schauspielerin Mylène Demongeot weltberühmt geworden. Seither spielte die gebürtige Pariserin in zahlreichen Filmklassikern mit – und konnte auf eine rund 70-jährige Karriere als renommierte Filmdarstellerin zurückblicken. Doch nun kamen traurige Nachrichten an die Öffentlichkeit: Mylène ist im Alter von 87 Jahren verstorben!

Wie unter anderem Deadline berichtete, ist Mylène am Donnerstagnachmittag verstorben, nachdem sie in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert wurde. Das teilte die Pressesprecherin der Verstorbenen mit. In Frankreich war die Schauspielerin vor allem für ihre unterhaltsamen Komödien bekannt. Woran die "Die drei Musketiere"-Darstellerin gestorben ist, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Einer der Höhepunkte ihrer Karriere war vor allem die Nominierung für eine Auszeichnung der The British Academy Film Awards als beste Newcomerin für ihre Rolle in "The Crucible" aus dem Jahr 1957. Bis zuletzt war Mylène, die auch als Autorin bekannt war, im Filmgeschäft tätig.

Anzeige

Getty Images Mylène Demongeot, französische Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Mylène Demongeot im Februar 1968

Anzeige

Getty Images Mylène Demongeot im September 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de