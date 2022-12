Erziehen Prinz William und Kate ihre Kinder bodenständig?

Ein wenig Normalität würde den Kindern von Prinz William (40) und seiner Kate (40) sicherlich guttun! Das royale Paar hatte im Jahr 2011 seine Hochzeit gefeiert. Etwa zwei Jahre später war ihr erstes Kind Prinz George (9) unterwegs. Der konnte sich zwei Jahre später über seine Schwester Prinzessin Charlotte (7) freuen. Der dritte und letzte im Bunde ist Prinz Louis (4). Nun wird behauptet, dass die drei Kinder vollkommen bodenständig erzogen werden!

In einem Video, das von Heart FM veröffentlicht wurde, lobte der Radiosender den Thronfolger: "Prinz William ist so ein guter Vater [...] Er hat eine Regel für Mitarbeiter, wenn sie in der Nähe seiner Kinder sind", meinte er. "Wenn Mitarbeiter des Königshauses ihn zu Hause besuchen, ist es ihnen verboten, einen schicken Anzug zu tragen." Nur bei wichtigen royalen Terminen soll diese Regel aufgehoben werden, damit der Nachwuchs normal aufwachsen kann.

Nachdem William und Kate am 2. Dezember von ihrer USA-Reise zurückgekehrt sind, sollen die beiden laut The Sunday Times den ganzen Tag mit ihren Kindern verbracht haben. "Nachdem sie am Samstagmorgen wieder mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis vereint waren, machten sie einen Familienausflug zur Weihnachtsmarkt-Spendenaktion in der Lambrook School." Dabei handelt es sich um die Schule, die die Mini-Royals seit dem Umzug der Familie nach Adelaide Cottage diesen Sommer besuchen.

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Getty Images Prinz William in Boston, November 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Boston, 2022

