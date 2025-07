Prinz William unterstützt englische Fußballerinnen bei EM

Prinz William (43) ist ein echter Fußballfanatiker. Am Mittwochabend traf die englische Nationalmannschaft der Frauen bei der EM auf ihre Kontrahentinnen aus den Niederlanden – ein Match, das der Thronfolger nicht verpassen wollte. In einem schicken Anzug verfolgte er das Duell von der Tribüne im Stadion. Dabei hatte er gleich mehrfach Grund zu feiern: Die Lionesses, wie die englischen Kickerinnen von ihren Fans genannt werden, gewannen die Partie mit einem beeindruckenden 4:0. Das Ergebnis schien auch dem Prinzen zu gefallen. Mit viel Applaus würdigte er die Leistungen seines Teams.

William verfolgte das Spiel neben prominenten Zuschauern. An seiner Seite freuten sich Debbie Hewitt und Mark Bullingham, zwei Offizielle des britischen Fußballverbands, über das Ergebnis des Spiels. Für einen niedlichen Moment sorgte allerdings ein anderer Besucher. Ein Kind eroberte die Aufmerksamkeit des Prinzen und zeigte mit den Fingern das Ergebnis des Fußballspiels an. William lächelte über diese Geste und zeigte einen nach oben gestreckten Daumen zurück. Der Sieg war äußerst wichtig für die Engländerinnen, die ihr erstes Spiel der Europameisterschaft gegen Frankreich mit 2:1 verloren hatten. Nun können sie weiterhin auf ein Vorrücken in das Viertelfinale hoffen.

Auch Williams Kinder begeistern sich für den Rasensport. Prinz George (11) besuchte schon mehrere Spiele im Stadion. Als die englischen Fußballerinnen 2023 im Finale der Weltmeisterschaft der Frauen standen, schickten Prinzessin Charlotte (10) und ihr Papa ihnen obendrein eine Videobotschaft. In dem Instagram-Video erklärte der Familienvater: "Wir möchten euch viel Glück für morgen wünschen." Am nächsten Tag mussten die beiden dennoch eine Niederlage hinnehmen. Das Finale entschieden die Spanierinnen mit 1:0 für sich.

Getty Images Prinz William bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen, Juli 2025

Getty Images Prinz William bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Charlotte im August 2023

