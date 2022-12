Wieder in England: William und Kate machen Familienausflug

Sie sind wieder in England angekommen! Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) haben ihre erste Auslandsreise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) beendet. Drei Tage war das Paar in den USA unterwegs – der Höhepunkt der royalen Tour war die Verleihung der Earthshot Awards in Boston. Auch viele Hollywood-Stars wie Billie Eilish (20), Annie Lennox (67) oder Rami Malek (41) waren vor Ort. Das Ehepaar flog Freitagnacht wieder nach Hause. Den darauffolgenden Tag verbrachten sie als Familie und ließen zusammen mit ihren Kindern ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen.

Laut The Sunday Times nutzten William und Kate den Tag, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen: "[...] Nachdem sie am Samstagmorgen wieder mit Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) vereint waren, machten sie einen Familienausflug zur Weihnachtsmarkt-Spendenaktion in der Kinderschule Lambrook." Dabei handelt es sich um die Schule, die die Mini-Royals seit dem Umzug der Familie nach Adelaide Cottage diesen Sommer besuchen.

Während ihre Eltern in den USA ihrer Arbeit nachgingen, passte die langjährige Nanny der Royals Maria Teresa Turrion auf Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis auf. Auch Kates Eltern griffen dem Kindermädchen in der Vergangenheit bereits unter die Arme und sind immer für ihre Enkelkinder da.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate mit Rami Malek beider Earthshot-Verleihung 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im November 2022

Getty Images Die Queen und Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern im Juni 2022

