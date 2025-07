Prinz William und Kate: Das steht zwischen ihnen und Urlaub

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben ihre Sommerpläne festgelegt, nachdem ihre Kinder, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), offiziell in die Schulferien gestartet sind. Die Familie wird zunächst noch in Windsor bleiben, um royale Verpflichtungen wie den anstehenden Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) zu erfüllen. Danach sollen entspanntere Zeiten folgen. Eine Reise nach Schottland ins Anwesen Balmoral, wo die royale Familie traditionell den Sommer verbringt, steht fest auf der Liste, wie The Mirror berichtete. Dort können sie Privatsphäre und Auszeiten genießen, und zwar abseits der Augen der Öffentlichkeit.

Royal-Experten wie Jennie Bond sind sich laut Branchenmagazin sicher, dass diese Ferien ein ganz anderes Tempo haben als jene, die William in seiner Kindheit erlebte. Während früher die Paparazzi an jeder Ecke lauerten, gilt die Privatsphäre der Royals heute als weitgehend gewahrt. Zudem erzählt William oft von seinen Erinnerungen an Schottland. Es ist nicht nur der Ort, an dem er seine spätere Ehefrau Kate traf, sondern auch der, an dem er die Tragödie um den Verlust seiner Mutter erlebte. Das Anwesen bietet ihm und seiner Familie heute einen ruhigen Rückzugsort, weit entfernt vom Stress des öffentlichen Lebens und den Pflichten am Hof.

Kate, die letztes Jahr wegen ihrer Chemotherapie keine Reisen unternehmen konnte, hat sich The Mirror zufolge gut erholt und wird diese Zeit nun nutzen, um die Kinder zu umsorgen. Die Familie liebt es, in der Natur zu sein, was sie auch bei Aufenthalten auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk auslebt. Dort verbringen sie Zeit mit Aktivitäten wie Beerenpflücken und Spielen auf dem Sandringham-Anwesen. Dieser Sommer zeigt, wie sehr sich das Leben von Prinz William verändert hat – von Paparazzi-Verfolgungen in den 90er-Jahren hin zu einem familiären Alltag voller Momente der Besinnung. Die ehemalige königliche BBC-Korrespondentin betonte: "Glücklicherweise haben sich die Dinge nach dem Tod der Prinzessin geändert. Und das muss eine große Erleichterung sein."

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kinder George, Louis und Charlotte

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, Juni 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Juni 2025