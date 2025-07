Anders als Tochter: Prinz William mag kein scharfes Essen

Prinz William (43) ist dafür bekannt, nicht gerade begeistert von scharfem Essen zu sein. Laut Hello! scheint er sich inzwischen jedoch ein wenig mehr zuzutrauen: Am zweiten Tag der Londoner Klima-Aktionswoche nahm der dreifache Vater an einer Reihe von Veranstaltungen teil, bei denen führende Persönlichkeiten aus dem Bereich des Klimaschutzes und indigener Völker anwesend waren. Jennifer Lasimbang, ehemaliges Mitglied der gesetzgebenden Versammlung des Bundesstaates Sabah in Borneo, schenkte Prinz William vor Ort ein Chili-Öl, woraufhin er antwortete: "Das sieht sehr scharf aus, ich kann mir vorstellen, dass es sehr scharf ist. Ich freue mich darauf, das zu probieren, vielleicht in diesem Fall ganz vorsichtig."

Seine Frau, Prinzessin Kate (43), und seine Tochter, Prinzessin Charlotte (10), sind im Gegensatz zu ihm wahre Fans von scharfem Essen. Vor der Reise des royalen Ehepaares nach Indien vor einigen Jahren teilte der Prinz von Wales mit, dass er "Probleme mit Gewürzen" habe, während die Prinzessin von Wales besonders der indischen Küche zugeneigt ist. Prinzessin Kate äußerte sich bereits 2019 über die Zubereitung von Curry bei sich zu Hause. Sie erklärte, dass sie für sich und ihren Gatten eine andere Version zubereitet als die, die sie für die Kinder kocht. Sie merkte aber auch an, dass Charlotte, die damals erst sechs Jahre alt war, "ziemlich gut mit Schärfe umgehen" könne.

Schon während ihrer gemeinsamen Zeit an der Universität hatte William mit kulinarischen Überraschungen bei Kate für Staunen gesorgt – und hin und wieder sogar richtig gepunktet. Besonders eine selbst gekochte Spaghetti Bolognese kam damals gut an. "Er hat verschiedene Dinge gekocht, vor allem Bolognese", erinnerte sich die Prinzessin laut Hello!. Obwohl dabei nicht immer alles glattlief, besserte sich Williams Bilanz offenbar mit jedem Versuch. Später übernahm allerdings die Britin häufiger selbst das Kochen. Sie bereitete ihrem Mann regelmäßig dessen Lieblingsessen, Brathähnchen, zu.

Getty Images Prinz William, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Juni 2025