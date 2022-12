Nach Hochzeit: Erwarten Sophie Guidolin und Andrew ein Baby?

Ist Sophie Guidolin etwa wieder schwanger? Im vergangenen Juni hatte die Influencerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie sich mit ihrem Partner Andrew Firgaira verlobt hat. Vergangenen Monat war es dann endlich so weit und das Paar trat gemeinsam vor den Traualtar. Augenscheinlich wollen die frischgebackenen Eheleute nun auch gleich ihre Familie vergrößern. Sophie deutete an, dass sie womöglich erneut schwanger ist.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Personal Trainerin nun einen Schnappschuss von zwei Schwangerschaftstests – das Bild war allerdings nur für einen Teil ihrer Community sichtbar, den sogenannten Subscribern, die Geld dafür bezahlen, exklusive Fotos von ihr zu sehen. Offenbar war sich Sophie allerdings selbst nicht ganz sicher, ob die Tests positiv oder negativ ausfallen. "Seht ihr hier eine zweite Linie?", erkundigte sie sich bei den Fans. Anschließend deutete sie noch an, dass ihr Nachwuchs zu einem besonderen Zeitpunkt gezeugt worden sein könnte. "Ist das ein Flitterwochen-Baby?", fuhr sie fort.

In ihrer Instagram-Story teaserte sie die große Neuigkeit ebenfalls an. Zu einem Foto, auf dem die 33-Jährige in die Kamera lächelt, schrieb sie geheimnisvoll: "Meine Abonnenten dürfen sich heute wie Ermittler fühlen. Ist es nun so oder nicht?" Außerdem verlinkte sie den Zugang zu ihrem exklusiven Subcriber-Content.

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin und Andrew Firgaira im Dezember 2022

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolins Schwangerschaftstests im Dezember 2022

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin und ihre Töchter Evie und Aria im Oktober 2022

