Nach Ehe-Aus: Sophie Guidolin mit unbekanntem Mann gesichtet

Ist Sophie Guidolin etwa wieder verliebt? Ende vergangenen Jahres hatten sich die australische Influencerin und der Zahnarzt Andrew Firgaira das Jawort gegeben. Doch nur kurz darauf erlitt das frisch verheiratete Paar einen schweren Schicksalsschlag: Sophie und Andrew verloren ihr ungeborenes Baby. Danach löschten die beiden ihre Pärchenfotos im Netz, woraufhin Sophie offiziell die Trennung bestätigte. Seitdem wurde es recht ruhig um ihr Liebesleben – bis jetzt: Sophie wurde mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen!

Das zeigen die Bilder, die Daily Mail Australia vorliegen. Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Mann wurde die 34-Jährige in einem Hotel in Brisbane abgelichtet: Am Pool unterhielten sich Sophie und der Unbekannte, schlürften Cocktails und hielten Händchen. Wer der neue Mann an der Seite der Netzbekanntheit ist, ist bis dato nicht bekannt.

Bereits vor wenigen Monaten war die Gerüchteküche heftig am Brodeln gewesen: Nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe des Ehe-Aus teilte der Business-Coach Michael Kettle ein Foto von der Content Creatorin an einem Strand in Byron Bay. Dazu schrieb er: "Byron, du warst fantastisch." Doch gegenüber Mail Online machte Sophie damals selbst schnell klar, dass sie keinen neuen Mann an ihrer Seite hat: "Er ist nicht mein Freund. Er ist ein langjähriger Freund aus Adelaide."

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin und Andrew Firgaira im Dezember 2022

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin im August 2023

Instagram / michaelkettle Sophie Guidolins Freund Michael Kettle im August 2023

