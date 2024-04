Dritte Ehe? Sophie Guidolin deutet an, verheiratet zu sein

Sophie Guidolin scheint verheiratet zu sein! Die Fitness-Influencerin machte ihre Beziehung zu Nicholas White erst vor wenigen Wochen publik – und schon jetzt sorgt die gelernte Ernährungsberaterin für neue Schlagzeilen rund um ihr Liebesleben. Denn die Australierin teilte in ihrer Instagram-Story Bilder, auf denen sie mit einem funkelnden Ring am Finger zu sehen ist. In einem ihrer Beiträge ist ebenfalls zu sehen, dass auch Nicholas' Ringfinger ein verdächtiges, silbernes Schmuckstück ziert. Und es gibt noch mehr Indizien: Die vierfache Mutter bezeichnete ihren Partner in einem YouTube-Video als ihren "Ehemann".

Anfang April ging die 35-Jährige mit ihrer neuen Beziehung an die Öffentlichkeit. Im Netz teilte sie einen Clip, in dem sie Nicholas ihrer Community als ihren Freund vorstellt: Das Video zeigt den Personaltrainer, wie er an Sophies Haustür klingelt und ihr einen Blumenstrauß überreicht. Seitdem zeigen sich die zwei sehr verliebt und halten ihre Fans mit Updates auf dem Laufenden. Seit wann die zwei ein Paar sind und wie sie sich kennenlernten, behalten die Turteltauben bislang aber für sich.

Für Sophie wäre es nicht die erste Ehe. Ende 2022 hatte sie den Zahnarzt Andrew Firgaira geheiratet. Doch nur wenige Monate später, im März 2023, gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Zuvor war sie viele Jahre mit Nathan Wallace liiert gewesen: Er ist Sophies erster Ehemann, die beiden teilen vier gemeinsame Kinder.

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin, Influencerin

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin und Andrew Firgaira im Dezember 2022

