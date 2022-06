Süße News: Fitness-Mom Sophie Guidolin hat sich verlobt!

Schöne Neuigkeiten von Sophie Guidolin! Die Fitness-Influencerin musste in der Vergangenheit einige Liebespleiten verkraften: Zuletzt ging ihre Beziehung mit dem "Married At First Sight"-Kandidaten Jake Edwards in die Brüche. Aktuell ist sie aber schon seit letztem Jahr mit dem Zahnarzt Andrew Firgaira zusammen und teilt immer wieder verliebte Pärchenbilder in den Sozialen Medien. Jetzt haben sich Sophie und ihr Andrew verlobt!

Das teilte sie mit einem Foto ihres Rings auf Instagram mit. Darauf hält ihr Verlobter ihre Hand mit dem Klunker vor einer traumhaften Kulisse in ihrem Heimatland Australien, während Sophie sich im Hintergrund die Augen zuhält. Das Bild versah sie schlicht mit einem Ring-Emoji. Ihre Fans können die freudige Nachricht in den Kommentaren gar nicht fassen und überschütten das Paar mit Glückwünschen. "Was für tolle Neuigkeiten! Alles Glück der Welt", freute sich beispielsweise ein User.

Sophie war während der Schwangerschaft mit ihren Zwillingen im Jahr 2015 in den Fokus geraten, weil sie noch im siebten Monat schwere Gewichte hob. Ihr extrem flacher Bauch trotz fortgeschrittener Schwangerschaft sorgte damals für viel Kritik.

Anzeige

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin im Juni 2022

Anzeige

Instagram / sophie_guidolin Andrew Firgaira und Sophie Guidolin im April 2022

Anzeige

Instagram / sophie_guidolin Andrew Firgaira und Sophie Guidolin im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de