Enthüllt: Ist er der neue Mann an Sophie Guidolins Seite?

Er wurde enttarnt! Ende letzten Jahres hatten sich Sophie Guidolin und Andrew Firgaira das Jawort gegeben. Die Ehe der australischen Influencerin und des Zahnarztes war allerdings nicht von langer Dauer: Im März gaben die Eheleute ihre Trennung bekannt. Vor wenigen Tagen wurde die Bloggerin mit einem geheimnisvollen Mann gesichtet, was die Gerüchteküche um eine neue Liebe ziemlich zum Brodeln brachte – und nun ist auch bekannt, wer der Hottie ist!

Wie Daily Mail jetzt berichtet, wurde die Identität des gutaussehenden Mannes an Sophies Seite identifiziert. Es ist der in Sydney lebende Profiboxer Valentine Borg. 2014 wurde der Muskelmann unter dem Spitznamen Valentine "Bring It" Borg in der Boxwelt bekannt, nachdem er um den Weltmeistertitel der International Boxing Organization im Leichtgewicht gekämpft hatte. Demnach hat Valentines Leidenschaft für Sport und Fitness ebenfalls seine Karriere beflügelt.

Erst vor wenigen Tagen wurden die 34-Jährige und der Boxer in einem Hotel in Brisbane abgelichtet: Fotos, die Daily Mail Australia vorliegen, zeigen, wie sich die beiden am Pool unterhielten, Cocktails schlürften und Händchen hielten. Sophie hat sich bislang allerdings noch nicht zu den Spekulationen geäußert.

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin und Andrew Firgaira im Dezember 2022

Facebook / Valentine Bringit Borg Valentine Borg im April 2021

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin, Influencerin

