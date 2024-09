Ehe schon vorbei? Fitnessguru Sophie Guidolin ist Single

Sophie Guidolin (35) scheint erneut Pech in der Liebe zu haben. Nach dem Ehe-Aus mit ihrem Ex-Mann Andrew Firgaira im Jahr 2023 deutete die Influencerin im Frühjahr an, erneut den Bund der Ehe eingegangen zu sein. Ihren Fans im Netz stellte sie zunächst voller Stolz den Fitnesstrainer Nicholas White vor und präsentierte kurz darauf einen verheißungsvollen Klunker auf dem Ringfinger. Doch nun ist wohl alles aus und vorbei, wie der Sportguru auf Instagram verrät. "Ich bin wirklich Single", beteuert sie in einem Q&A auf der sozialen Plattform.

Noch vor wenigen Monaten schwärmte Sophie von ihrem Ex Nicholas. "Ich habe gehört, dass man sagt, dass es immer dann kommt, wenn man es am wenigsten erwartet", schrieb sie im Netz über ihr Liebesglück. Gemeinsam posteten die zwei Fitness-Enthusiasten fleißig im Netz – unter anderem auch einen süßen Clip, in dem Nicholas sie mit einem Blumenstrauß überrascht. Zu den Spekulationen rund um eine Hochzeit äußerte sich die Australierin nicht weiter. Im Netz bezeichnete sie ihren Liebsten aber stolz als ihren "Ehemann".

Sophies Liebesleben ist geprägt von Höhen und Tiefen. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Nathan Wallace hat die Content Creatorin vier Kinder. Doch die Ehe wollte einfach nicht glücken. Auch ihre Ehe mit Andrew scheiterte nach nur vier Monaten. Die beiden erwarteten sogar gemeinsamen Nachwuchs, doch vor rund einem Jahr gab sie bekannt, eine Stillgeburt erlitten zu haben. Nach dem Ende ihrer Ehe wurde sie zudem mit dem Profiboxer Valentine Borg gesichtet, bevor sie und Nicholas ihre Beziehung schließlich offiziell machten.

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin im August 2023

Instagram / sophie_guidolin Sophie Guidolin und ihre Töchter Evie und Aria im Oktober 2022

