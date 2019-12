Allmählich wird das Geheimnis um die Stars des kommenden Coachella-Festivals gelüftet! Das Konzertevent gehört mittlerweile zu den begehrtesten Musikveranstaltungen der Welt. Hochkarätige Acts wie Ariana Grande (26), Beyoncé (38) und Kanye West (42) sorgten schon dafür, dass Jahr für Jahr unzählige Alternative-Rock-, Hip-Hop- und Electronic-Fans nach Indio in Kalifornien pilgern. Nun gibt es möglicherweise einen ersten Grund zur Freude: Die Headliner für das kommende Jahr sollen feststehen – darunter auch Travis Scott (28)!

Wie Us Weekly berichtet, soll der Rapper beim Coachella-Festival ab dem 10. April an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auftreten. Eine offizielle Bestätigung ist allerdings noch nicht veröffentlicht worden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Travis seine Lyrics dort zum Besten gibt. Bereits 2017 performte er bei dem legendären Festival an der Westküste Amerikas – für ihn ein bestimmt doppelt emotionales Ereignis, denn dort gab er damals auch seine Beziehung zu Kylie Jenner (22) bekannt. Seit Oktober gehen die Eltern einer gemeinsamen Tochter jedoch getrennte Wege.

Der "Sicko Mode"-Interpret ist nur einer von drei großen Namen, die momentan als Headliner für das Festival gehandelt werden. Neben ihm soll auch Frank Ocean (32) einer der großen Hauptacts sein. Für den Sänger wäre es der erste Coachella-Auftritt seit 2012. Die Kult-Band Rage Against The Machine soll ebenfalls für einen Gig im Gespräch sein. Für die legendäre Rap-Rock-Truppe wäre es nicht das erste Mal auf dem Festival. 2007 war das Quartett der Main Act im Coachella-Valley.

