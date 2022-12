Zeugin bestätigt: Tory Lanez schoss auf Megan Thee Stallion

Für Tory Lanez spitzt sich die Lage langsam zu. Der Rapper soll im Sommer 2020 auf Megan Thee Stallion geschossen haben, als sie gerade auf dem Nachhauseweg von einer Party bei Kylie Jenner (25) gewesen ist. Nun muss sich der "Call Me If"-Interpret deshalb vor Gericht verantworten, wo bereits belastende Beweise gegen ihn vorliegen. Eine Zeugenaussage lässt den Rapper ebenfalls nicht in einem guten Licht dastehen: Eine ehemalige Freundin von Megan bestätigte, dass Tory für die Schusswunden der Rapperin verantwortlich gewesen sei.

In dieser Woche standen sich die beiden Rapper vor Gericht gegenüber. Dort wurde nun eine alte Aussage von Kelsey Harris abgespielt, der ehemaligen Freundin der "Thot Shit"-Interpretin. Diese hatte sie nach dem Vorfall – bei dem sie anwesend gewesen ist – bei der Polizei abgegeben. Laut TMZ schilderte sie in der Aufnahme, wie ein Streit im Auto zwischen Megan und Tory eskaliert sein soll. Irgendwann soll der Wagen angehalten haben und Kelsey und Megan seien aus dem Wagen gestiegen. Da alles so schnell gegangen sei, habe Kelsey nur drei Schüsse gehört. Als sie sich umdrehte, habe sie gesehen, wie Tory eine Waffe in der Hand hielt, während er noch im Auto saß. Er soll durch die rechte offene Autotür die Waffe abgefeuert haben.

Megan macht die Anhörung allerdings sehr zu schaffen. Für sie sei es sehr schlimm, sich an den Abend zurückerinnern zu müssen, als ihr in beide Beine geschossen wurde. "Ich wünschte, dass er mich einfach umgebracht hätte, wenn ich gewusst hätte, was ich hier durchmachen muss", sagte sie vor Gericht im Zeugenstand.

