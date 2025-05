14 Messerstiche im Gefängnis: So geht es Tory Lanez jetzt

Tory Lanez (32) wurde in der kalifornischen Justizvollzugsanstalt Tehachapi Opfer einer brutalen Messerattacke: Vor wenigen Tagen stach ein Mitinsasse namens Santino Casio insgesamt 14 Mal auf den kanadischen Rapper ein. Passiert ist die Gewalttat in einem der Wohntrakte des Hochsicherheitsgefängnisses, rund 120 Kilometer nördlich von Los Angeles. Die Gefängnisleitung bestätigte inzwischen gegenüber Mirror, dass Tory zwar schwer verletzt, aber inzwischen außer Lebensgefahr sei. Nach einer ersten Behandlung durch die sofort alarmierten Rettungskräfte wurde er umgehend in ein externes Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile befindet sich der Musiker in einem abgesicherten Bereich der Haftanstalt, während die Behörden die genauen Hintergründe der Tat untersuchen. Er ist auf dem Weg der Besserung.

Die Stichverletzungen betrafen vor allem sein Gesicht, den Rücken und den Oberkörper. Dadurch erlitt Daystar Peterson, wie Tory bürgerlich heißt, offenbar sogar einen Lungenkollaps. Über das Motiv des Angreifers gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren: Neben der Gefängnisleitung sind sowohl die Untersuchungsabteilung der Anstalt als auch die Staatsanwaltschaft eingebunden. Der Angreifer wurde in Einzelhaft verlegt. Zeitgleich gingen auf dem Instagram-Account von Tory ermutigende Worte an seine Anhänger: "Trotz der Schmerzen spricht er normal, ist guten Mutes und dankt Gott dafür, dass er das übersteht. Er bedankt sich bei allen für die anhaltenden Gebete und Unterstützung", heißt es in dem Beitrag.

Tory Lanez verbüßt derzeit eine zehnjährige Haftstrafe für die Schussattacke auf Musikerin Megan Thee Stallion (30) im Jahr 2020. Das Verfahren hatte damals für erhebliches Aufsehen gesorgt, da der Streit zwischen den beiden Rappern nicht nur vor Gericht, sondern auch öffentlich in sozialen Netzwerken ausgetragen wurde. Auch nach der Verurteilung riss die Aufmerksamkeit um den Musiker nicht ab. Erst kürzlich hatte Tory in den sozialen Medien einen Einblick in seinen Trainingsalltag gegeben und von neuen Musikprojekten gesprochen.

Getty Images Tory Lanez, Januar 2020

Instagram / theestallion Megan Thee Stallion, Rapperin