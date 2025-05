Megan Thee Stallion beteuert: Tory hat auf sie geschossen

Megan Thee Stallion (30) ist wütend darüber, dass es immer noch Thema ist, ob Tory Lanez (32) im Jahr 2020 auf sie geschossen hat oder nicht. Auf TikTok machte die Rapperin ihrem Ärger über die ständig wechselnden Behauptungen Luft. "Wann werde ihr damit aufhören, mich ständig wieder durchleben zu lassen, dass Tory mich angeschossen hat? Wann werden Tory und seine Fans endlich aufhören zu lügen? Wie viel Geld bekommt ihr eigentlich dafür, mich ständig zu belästigen?", beschwerte sie sich. Der Musiker war im August 2023 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er die Rapperin im Juli 2020 angeschossen hatte.

Doch viele Fans und Unterstützer des Rappers, darunter sogar Prominente wie Drake (38) und Amber Rose (41), heizen die Diskussion mit einer Petition für eine Begnadigung erneut an. Sie glauben nicht, dass Tory wirklich auf Megan schoss. Torys Verteidigung versucht ebenfalls alles, um ihn aus dem Gefängnis zu bekommen. Vor wenigen Tagen legten sie neue Beweise vor, die seine Unschuld belegen sollen. So habe laut TMZ angeblich ein Bodyguard mitbekommen, wie Megans ehemalige beste Freundin, Kelsey Harris, dreimal auf Megan schoss, ehe Tory ihr die Waffe wegnahm.

Tory sitzt aktuell seine zehnjährige Haftstrafe wegen der Attacke auf Megan in einem kalifornischen Gefängnis ab. Anfang des Jahres setzte die Musikerin vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen ihren Angreifer durch. So darf Tory sie in den nächsten fünf Jahren nicht kontaktieren oder sich ihr nähern. "Seit ich angeschossen wurde, habe ich keinen einzigen Tag in Frieden verbracht", erklärte Megan vor Gericht per Videocall. Durch die einstweilige Verfügung fühle sie sich sicherer, machte sie emotional deutlich, wie Page Six berichtete.

Getty Images Tory Lanez im Februar 2022

Getty Images Megan Thee Stallion im Mai 2025

