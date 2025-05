Drake kämpft für Tory Lanez' Freilassung mit Petition

Drake (38) hat sich öffentlich für seinen Musiker-Kollegen Tory Lanez (32) eingesetzt, der derzeit eine zehnjährige Haftstrafe absitzt. Auf Instagram teilte der Rapper am Freitagabend einen Link zu einer Petition, die an den Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, gerichtet ist. Mit den Worten "Tory Lanez komm' bald nach Hause" wirbt Drake um Unterstützung. Die Petition fordert Gavin dazu auf, eine "tiefe Ungerechtigkeit" zu korrigieren und Tory zu begnadigen. Nach Angaben der Antragsteller sei Torys Verurteilung durch unzureichende Beweise gestützt worden, während politische Interessen die Verschärfung des Urteils beeinflusst hätten.

Mehr als 250.000 Menschen haben diese Petition bisher unterzeichnet, in der nicht nur die Freilassung von Tory eingefordert, sondern auch grundsätzliche Reformen im kalifornischen Justizsystem angeregt werden. Ein solches Vorgehen könnte Signalwirkung haben, wie die Unterzeichner hoffen. Tory war 2023 verurteilt worden, nachdem ihm vorgeworfen wurde, Megan Thee Stallion (30) im Jahr 2020 in den Fuß geschossen zu haben. Das erneute mediale Interesse am Fall entfachte jedoch kürzlich, als bekannt wurde, dass Tory im Gefängnis Opfer eines Messerangriffs wurde. Insgesamt 14 Stichwunden erlitt er dabei und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Fall um Tory Lanez hat seit Beginn Schlagzeilen gemacht. Viele Fans und Unterstützer glauben an seine Version der Geschichte, wonach er bei dem Vorfall unabsichtlich agiert habe, während andere Beteiligte mehr in den Fall verwickelt gewesen sein könnten. So steht unter anderem die damalige Begleiterin Megan Thee Stallions, Kelsey Harris, im Fokus neuer Behauptungen über die Nacht der Schüsse. Torys Anwälte betonten, dass mehrere Zeugenaussagen und Details der Tatnacht noch nicht im Prozess ausreichend berücksichtigt wurden, was viele Beobachter am Urteil zweifeln lässt. Indessen unterstreicht Drakes jüngste Aktion einmal mehr die enge Beziehung der beiden Musiker.

Getty Images Mugshot von Tory Lanez, 2023

Getty Images Drake, Rapper

