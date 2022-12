Im Kinderheim aufgewachsen: So hart war es für Betty Taube

Betty Taube (28) hatte keine leichte Kindheit. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kam im Alter von nur zehn Jahren in ein Kinderheim, da ihre Mutter drogenabhängig gewesen war. Schon früh musste das Model daher auf eigenen Beinen stehen, um sich im Leben behaupten zu können. Während es ihr derzeit nicht besser gehen könnte, sah das in ihrer Kindheit anders aus: Betty verriet nun, wie hart ihr Leben in dem Kinderheim damals für sie war.

"Ich musste jedes halbe Jahr zum Hilfeplan-Gespräch. Wenn ich mich da beschwert habe, dass etwas in der Wohngruppe nicht so gut läuft, wurde ich als die Böse dargestellt", erinnerte sich die 28-Jährige in einem Interview mit Bild. Man habe ihr damals vorgeworfen, sie würde sich alles nur ausdenken, um Aufmerksamkeit zu bekommen. "Mich hat nie jemand für voll genommen. Meine Probleme waren denen nicht wichtig genug", klagte das Model.

Für sie stand daher schon früh fest, dass sie, sobald sie volljährig ist, ausziehen wird. "Ich wollte so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen", erklärte Betty. Um ihre Vergangenheit verarbeiten zu können, habe sich die Influencerin Hilfe geholt. "Ich habe in den letzten Jahren viel Therapie gemacht und an mir gearbeitet", gestand die 28-Jährige.

Getty Images Betty Taube im November 2019

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model

Getty Images Betty Taube, Model

