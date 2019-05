Hat ihr die Polizei ein schweres Unrecht zugefügt? Die aus der TV-Serie "Teen Wolf" bekannte Schauspielerin Holland Roden landete am Freitag in der brasilianischen Metropole São Paulo, um dort am Samstag auf einer Fan-Convention aufzutreten. Bei ihrer Ankunft hätten Polizisten die Darstellerin der Lydia Martin zunächst ins Visier genommen: Angeblich sei die US-Amerikanerin sechs Stunden am Flughafen festgehalten worden – offenbar ohne erkennbaren Grund!

Nach Angaben von People hätten die Beamten Holland wie eine Kriminelle behandelt und ihr Wasser, Essen und einen Übersetzer verweigert – das alles trotz gültiger Papiere, wie ein Vertrauter der 32-Jährigen erklärte: "Ihr Visum ist gültig und sie ist in diesem Jahr schon zweimal mit demselben Visum in das Land eingereist." Holland erhoffe sich nun Hilfe von der US-Botschaft und der brasilianischen Regierung. Der Insider ergänzte: "Wir müssen die Öffentlichkeit über dieses aggressive und unbegründete Verhalten informieren."

Der TV-Gesicht ist damit nicht das erste Cast-Mitglied von "Teen Wolf", das abseits der Kamera in die Schlagzeilen geraten ist. Vor etwas mehr als zwei Jahren sorgten Bilder von Hauptdarsteller Tyler Posey (27) und Co-Star Cody Christian (24) für Aufsehen: Im Netz waren Schnappschüsse aufgetaucht, die beide Serien-Stars jeweils bei sexuellen Aktivitäten zeigten.

