Baseball-Profi Tom Browning im Alter von 62 Jahren gestorben

Die Baseball-Welt liegt in Trauer. Tom Browning war ein US-amerikanischer Baseball-Profi. Während seiner zwölfjährigen Karriere in der Major League Baseball spielte er für die Cincinnati Reds und die Kansas City Royals. Besonders beim erstgenannten Verein hinterließ er seine Spuren. Der Pitcher, der liebevoll "Mr. Perfect" genannt wurde, lieferte das einzige perfekte Spiel in der Geschichte der Cincinnati Reds ab. Doch nun ist Tom völlig überraschend verstorben.

Wie People berichtet, ist der 62-Jährige am Montag tot aufgefunden worden. Die Behörden in Boone County wurden zu Toms Haus gerufen, nachdem sie eine Meldung über einen Mann erhalten hatten, bei dem keine Atmung festgestellt wurde, heißt es in einer Erklärung des Sheriffs Office. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos und er wurde am frühen Nachmittag für tot erklärt. Laut der Erklärung wird keine Fremdeinwirkung vermutet.

"Die gesamte Reds-Familie ist fassungslos und zutiefst betrübt über das Ableben von Tom Browning", teilten die Reds am Montag in einer Erklärung mit. "Wir schließen uns Reds Country an und trauern um einen unserer ganz Großen, der so viele Erinnerungen und magische Momente für uns alle geschaffen hat. Unser tiefes Beileid an Toms Familie in dieser schweren Zeit."

Getty Images Tom Browning, ehemaliger Baseballprofi

