Carina wird bei "Are You The One?" nur als Sexobjekt gesehen

Das hört Carina wahrscheinlich nicht gerne. Es ist wieder so weit – bei Are You The One? suchen zehn Männer und zehn Frauen ihr Perfect Match. Doch einige Kandidaten kommen sich bereits jetzt in die Quere: Sasa ist sowohl an Vanessa als auch an Carina interessiert. Daher kam es bereits zu einigen Streitereien. Der 23-jährige Berliner machte jetzt allerdings deutlich, was er in der schönen Blondine sieht.

Das Gespräch zwischen den Männern in der Villa dreht sich um Carina. Sasa erklärt schließlich: "Ich meinte ja von Anfang an: "Carina ist so Sex. So Sexobjekt, ein auf den so. Unter uns Männer gesagt, so sexobjektmäßig." Henna hat das Ganze belauscht und verrät es der Betroffenen. Sasa versucht schließlich noch, sich rauszureden – scheitert bei der Erklärung allerdings kläglich. Auf die Frage, ob Carina ihn denn nicht auch nur als Sexobjekt sähe, hat die Blondine eine klare Antwort: "Nein!"

Aber damit nicht genug: In der Matching Night wird Deniz gefragt, ob er Carina seinen Eltern vorstellen würde. Der 24-Jährige findet darauf eine klare Antwort: "Carina ist definitiv nicht der Typ Frau, den ich meinen Eltern vorstellen würde. Meinen Eltern stelle ich nur eine Lady vor." Im Anschluss an die Matching Night macht Carina ihrem Ärger Luft und lässt ihren Tränen im Bad freien Lauf.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Sasa

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Deniz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de