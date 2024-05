Das waren Brittney Griners Gedanken während ihrer Verhaftung

Diesen schrecklichen Tag im Februar 2022 wird Brittney Griner (33) wohl ihr ganzes Leben nicht mehr vergessen: Bei einer Sicherheitskontrolle am Moskauer Flughafen wird Cannabisöl bei der Basketballspielerin gefunden. In einem Interview mit ABC News erzählt die Sportlerin detailliert, wie sie sich in diesem Moment gefühlt habe. "Oh mein Gott, wie konnte ich nur diesen Fehler machen? Wie konnte ich nur so geistesabwesend sein?", habe sie sich selbst panisch gefragt, als sie vor den Augen des russischen Beamten das Haschischöl aus ihrer Tasche zog. In diesem Moment hat sie sich vorgestellt, wie alles, wofür sie so hart gearbeitet hat, "zerbröckelt und verschwindet."

Bereits der ganze Tag habe sich seltsam für die heute 33-Jährige angefühlt. Entgegen ihrer Gewohnheiten sei sie an dem besagten Morgen zu spät aufgestanden und habe in Panik ihre Sachen gepackt. In ihrer Heimat Arizona ist Cannabis legal. In Russland hingegen stehen hohe Strafen auf den Besitz. Diese Tatsache sei Brittney bewusst gewesen: "Ich wusste das. Ehrlich gesagt habe ich nur total vergessen, dass das Fläschchen mit dem Öl in meiner Tasche war." Dieser "mentale Fehltritt" hatte fatale Folgen für die junge Frau. Das Problem sei gewesen, dass es in diesem Land kein Verständnis für ihren Fehler gegeben habe. Wäre sie in den USA gewesen, hätte sie erklären können, wie das passiert sei. In Russland habe sie diese Möglichkeit nicht gehabt. Als sie realisierte, was da gerade passierte, sei sie mit ihren Gedanken bei ihrer Familie gewesen. "Ich dachte an meine Frau und an meinen Vater. Was meine Mutter und die Öffentlichkeit denken werden. Ich konnte die Schlagzeilen schon vor mir sehen."

Die US-amerikanische Basketballspielerin wurde von einem russischen Gericht zu neun Jahren Freiheitsstrafe wegen Drogenbesitzes verurteilt. Brittneys Familie und Anwälte haben monatelang um ihre Freilassung aus dem russischen Gefängnis gekämpft – mit Erfolg. Im Dezember 2022 ließ sich die russische Regierung auf einen Gefangenentausch mit den USA ein und die WNBA-Spielerin kam frei. Während der Zeit im Gefängnis habe Brittney sehr viel durchgemacht, wie sie in ihrem ersten Statement nach der Haft auf Instagram betonte: "Es fühlt sich so gut an, zu Hause zu sein! Die vorherigen zehn Monate waren ein Kampf auf Schritt und Tritt. Ich habe tief gegraben, um meinen Glauben zu bewahren."

Brittney Griner, Mai 2023

Brittney Griner wird abgeführt

