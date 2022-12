Wegen "Are You The One?"-Sasa: Vanessa schießt gegen Carina

Bei Are You The One? werden die Krallen ausgefahren. In der aktuellen Staffel machen sich elf Männer und zehn Frauen auf die Suche nach ihrem Perfect Match. Dabei sind sich schon einige Kandidaten nähergekommen, was jedoch auch für jede Menge Zündstoff in der Villa auf Paros sorgt: Sasa zeigt sowohl an Vanessa als auch an Carina Interesse. Deshalb kriegten sich die beiden Frauen nun in die Haare.

Von Tag eins an verbrachte der Berliner viel Zeit mit der Brünetten – die beiden schliefen nebeneinander und küssten sich sogar. Doch Carina grätschte wohl dazwischen: Sasa war von der Blondine ebenfalls angetan, weshalb er sie auch im Pool küsste. "Sie spielt hier und sagt zu jedem 'Nummer eins'", teilte die Leipzigerin ihre Meinung über Carina anderen Kandidaten mit und führte das später weiter aus: "Voll viele Typen gehen bei ihr nur in eine Richtung und zwar in diese körperliche – Sex." Nachdem Sophia Thomalla (33) in der Matching Night nachhakte, gab die Erzieherin zu, dass sie es nicht in Ordnung finde, dass Carina jedem Mann sagt, ihr Favorit zu sein.

Das passte der Pflegekraft aus Bielefeld gar nicht in den Kram, da sie immerhin nur das Spiel spiele und eben mehrere Männer als ihr potenzielles Perfect Match sehe. "Du hast gesagt, jeder Junge hier erzählt mir die gleiche Story, was ist schlimm daran?", konfrontierte die Blondine ihre Mitstreiterin nach der Matching Night. Vanessa betonte, dass es ihr egal sei, was sie mache und sie auch nicht eifersüchtig wegen des Kusses mit Sasa sei. Zudem stritt sie ab, gesagt zu haben, dass Carina nur mit den Typen spiele.

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlovic im März 2022

Instagram / vanessita_x Vanessa, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

