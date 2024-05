Schießt Biyon Kattilathu nach "Let's Dance" gegen Kritiker?

In der siebten Show von Let's Dance war für Biyon Kattilathu (40) und seine Tanzpartnerin Marta Arndt (34) Schluss. Nach seinem Aus in der beliebten Tanzshow meldet er sich nun bei Instagram und kontert offenbar seinen Kritikern: "Leute probieren etwas und werden dafür ausgelacht. Leute sagen etwa: 'Wusste ich es doch, der schafft es eh nicht', 'er hat es nicht hinbekommen oder so'. Das regt mich so auf." Die Konsequenz: "Leute hören irgendwann auf, es überhaupt zu versuchen. Aber es gar nicht zu probieren, ist schlimm."

Biyon würde sich statt niederschmetternder Worte aber lieber Unterstützung wünschen: "Ich finde es so wichtig, dass wir mal pushen. Das ist so wichtig. Das würde ich so feiern, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und nicht nur die Leute loben, wenn sie irgendetwas erreicht haben, sondern einfach auch den Versuch schon loben."

Harte Kritik musste Biyon zuletzt nach seinem Wiener Walzer einstecken. Dafür erhielt er nur zwölf Jury-Punkte – darunter bloß zwei von Joachim Llambi (59). "Ne Leute, also bei allem, was Recht ist, der war im Takt [...]. Hat er Gas gegeben? Nein, es sah nur ein bisschen aus wie eine Standwippe, [...] aber da waren auch viele gute Elemente drin", verteidigte Christian Polanc (45) den Motivationscoach in seinem Podcast "Let's talk about dance".

Anzeige Anzeige

RTL / Arya Shirazi Biyon Kattilathu, "Let's Dance"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Polanc, Profitänzer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Biyons Worten? Ich finde sie sehr motivierend! Na ja, er sollte sein Aus einfach akzeptieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de