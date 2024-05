Nach Verlobung: Wann heiraten Jannik Schümann und Felix?

Im März gaben Jannik Schümann (31) und Felix Kruck (38) bekannt, dass sie sich verlobt haben. Bei den diesjährigen Bunte New Faces Awards verrät der Schauspieler im Interview mit Promiflash nun mehr Details zur Hochzeitsplanung. "Das wird definitiv nicht dieses Jahr passieren", versichert der gebürtige Hamburger und fügt hinzu: "Also die Planung wird dieses Jahr anfangen, aber die Hochzeit wird dieses Jahr noch nicht stattfinden." Einige konkrete Vorstellungen für seine Traumhochzeit habe das Paar schon, allerdings seien diese noch "geheim", wie Jannik verrät.

Im Gespräch mit Promiflash lässt der 31-Jährige zudem seine Verlobung Revue passieren. Der Antrag seines Liebsten ging buchstäblich unter die Haut: Der Yoga-Lehrer ließ sich nämlich extra ein Liebestattoo mit der Aufschrift "Wie wäre es mit für immer?" stechen. "Ich hatte vorher gar keine Vorstellung und habe mir überhaupt nichts ausgemalt", erinnert sich Jannik zurück und schwärmt: "Ich hatte für mich persönlich den schönsten Antrag, den man bekommen kann."

Nicht nur in der Liebe scheint es für Jannik wie am Schnürchen zu laufen, denn auch beruflich könnte es für ihn nicht besser laufen. 2011 war er durch sein Mitwirken in "Homevideo" einem breiteren Publikum bekannt geworden. Im selben Jahr gab der Schauspieler sein Kinodebüt mit der Nebenrolle des Mario im Drama "Barbara". 2019 ließ er die Herzen mit seiner Rolle als Model und Kickboxer Danny im Film "Dem Horizont so nahe" höherschlagen. In der zweiten Staffel von "Charité" verkörperte er zudem den Sanitätsoffizier.

Getty Images Felix Kruck und Jannik Schümann im November 2022

Getty Images Felix Kruck und Jannik Schümann im Januar 2024

