Wird Prinzessin Anne bald Teil vom britischen "Let's Dance"?

Die Royals sind große Fans von der beliebten Tanzshow! Nicht nur in Deutschland erfreut sich Let's Dance großer Beliebtheit. Auch in anderen Ländern flimmert die Sendung unter anderem Namen über die Bildschirme. Die britische Version Strictly Come Dancing erregte sogar bereits die Aufmerksamkeit des Königshauses. Prinzessin Anne (73) könne sich wohl sogar eine Teilnahme vorstellen! "Ich habe sie auf einer Ballett-Veranstaltung getroffen", plaudert Profitänzerin Nadiya Bychkova gegenüber The Sun aus und fügt noch hinzu: "Sie ist ein Fan von 'Strictly Come Dancing' und möchte Teil der Show sein – das hat sie mir erzählt." Die Tänzerin glaube, dass die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) eine gute Figur machen würde, denn sie habe "eine große Persönlichkeit".

Motsi Mabuse (43) darf sich sogar bei "Strictly Come Dancing" über einen Platz in der Jury freuen – und dabei kam sie selbst schon mit den Royals in Kontakt! Prinzessin Kate (42) stattete der Sendung mit ihren beiden jüngsten Kindern einen Besuch ab. "Letzte Woche habe ich die Familie kennenlernen dürfen. Sie sind heimlich in das Studio gekommen. Das war ein Riesending. Sie sind große Fans", erzählte die Tanzrichterin bei "Dalli Dalli – die Weihnachtsshow".

Demnach ist Anne nicht die Einzige, die große Freude an der Sendung hat. "Kate und Charlotte sind große Fans von 'Strictly Come Dancing', deshalb haben sie sich sehr über die Einladung gefreut. Kate hat Fotos von den Kindern gemacht, während sie auf den Juryplätzen saßen", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Während des Besuchs im Studio sei die Frau des Thronfolgers stets höflich und charmant zu allen gewesen.

Getty Images Prinzessin Anne, 2022

Getty Images Prinzessin Kate und ihre Tochter Prinzessin Charlotte

