Anne Hathaway musste bei Casting mit zehn Jungs knutschen

Vor einigen Tagen sprach Anne Hathaway (41) mit V Magazine über ihre Anfänge in der Schauspielbranche – und was für fragwürdige Dinge sie tun musste, um einen Job zu bekommen. Dabei erinnerte sie sich an ein bestimmtes Vorsprechen zurück: "In den 2000er-Jahren – und das ist mir wirklich passiert – wurde es als normal angesehen, einen Schauspieler zu bitten, mit anderen Schauspielern zu knutschen, um ihre Chemie zu testen. Was eigentlich die schlechteste Art ist, es zu tun". Ihr sei damals gesagt worden, dass sie mit zehn Jungs knutschen soll. "Bist du nicht aufgeregt, mit allen von ihnen rumzumachen?", soll die Oscar-Preisträgerin gefragt worden sein.

Doch das Gegenteil war damals bei Anne der Fall. Sie habe dies als ekelhaft empfunden und habe sich gewundert, ob etwas mit ihr nicht stimme, weil sie nicht aufgeregt gewesen sei. Die "Plötzlich Prinzessin"-Schauspielerin habe jedoch gewusst, wie schwer es sei, eine Rolle zu ergattern und dass man sehr leicht alles verlieren könne, wenn man in der Branche als kompliziert abgestempelt werde: "Also tat ich einfach so, als wäre ich aufgeregt und machte weiter", fuhr sie fort. "Es war kein Machtspiel, niemand wollte mir etwas Böses tun oder mich verletzen. Es war einfach eine ganz andere Zeit, und heute wissen wir es besser", erklärte Anne die damaligen Zustände.

Jahre später spielte Anne ihre aktuelle Hauptrolle in "The Idea Of You", wo sie gleichzeitig als Produzentin tätig war. Somit hatte sie Mitspracherecht, was die Besetzung betraf. Und anstatt mehrere Männer abzuknutschen, habe die Beauty eine andere Idee gehabt: Jeder Schauspieler sollte einen Song auswählen, der ihrer Meinung nach Annes Figur gefallen würde oder sie zum Tanzen bringen könnte: "Ich saß auf einem Stuhl, als kämen wir vom Abendessen oder einem Spaziergang oder so, wir drückten auf Play und fingen einfach an zu tanzen", berichtete sie. Es sei Nicholas Galitzine (29) gewesen, der Anne mit dem Lied "The Alabama Shake" begeisterte: "Wir hatten bereits einige junge Männer kennengelernt, aber ich weiß noch, dass ich lachte, als Nick hereinkam, weil er so lächerlich perfekt für die Rolle war", erinnerte sie sich. Sie habe nur gedacht, er ist es.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway, März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicholas Galitzine und Anne Hathaway im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Anne damals mit zehn Jungs knutschen musste? Finde ich voll in Ordnung, so war halt das Business. Ich finde es sehr fragwürdig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de