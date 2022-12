Claudia im Dschungel: Stefan Effenberg duldet keinen Exit!

Bald geht es wieder los! Die Moderation und der Cast der neuen Staffel des Dschungelcamps wurden bereits bekannt gegeben. Mit dabei ist unter anderem Claudia Effenberg (57)! Das Model ist seit 2004 mit dem ehemaligen Fußballspieler Stefan Effenberg (54) verheiratet. Der hat bereits die Champions League und den Weltpokal gewonnen! Die Designerin tritt in puncto Kampfgeist jetzt also in große Fußstapfen – Stefan dulde es nämlich nicht, dass Claudia aufgibt!

"Als Stefan gehört hat, dass ich in den Dschungel gehe, hat er gesagt: 'Du weißt schon, dass ich die Champions League gewonnen habe, du wirst diesen einen Satz definitiv nicht sagen'", äußerte die 57-Jährige gegenüber RTL. Dabei spielt sie auf den berühmt-berüchtigten Satz und den Titel der Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" an. Denn sobald ein Kandidat diese Worte im Camp sagt, ist er raus und verliert seine Chance auf die begehrte Dschungelkrone. "Das heißt, ich muss kämpfen", stellt Claudia klar.

Die Unterstützung ihrer Familie ist der geborenen Sauerländerin jedoch sicher. "Mein Mann und mein Sohn haben mir versprochen, dass sie jeden Tag zuschauen", berichtet sie aufgeregt. "Meine ganzen Freunde haben schon Angst um ihre Telefonrechnung und ich habe eine wirklich tolle Fangemeinde. Da wird der ein oder andere Anruf reinkommen, so schnell wollen die mich nicht da raushaben", lässt Claudia wissen. "Ich habe schließlich viel zu erzählen", kündigt sie zudem geheimnisvoll an.

Anzeige

Getty Images Stefan Effenberg, 2002

Anzeige

Getty Images Claudia Effenberg, 2017

Anzeige

Getty Images Lucia Strunz, Claudia Effenberg und Thomas Strunz

Anzeige

Glaubt ihr, dass Claudia gute Chancen auf die Krone hat? Ja, auf jeden Fall! Nein, eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de