Endlich offiziell: Diese Stars sind beim Dschungelcamp dabei

Das Rätseln hat nun endlich ein Ende! Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten darüber spekuliert, welche Promis schon bald in der kommenden Staffel des Dschungelcamps dabei sein werden. So sind unter anderem Namen wie Claudia Obert (61) oder auch Ex-Bauer sucht Frau-Kandidat Patrick Romer (27) gefallen. Doch stellen sie sich wirklich ab Januar den berühmt berüchtigten Dschungelprüfungen? Nun wurden die Teilnehmer der Show bekannt geben!

So werden laut einer RTL-Pressemitteilung unter anderem die Reality-TV-Bekanntheit Cecilia Asoro, Influenceirn Jolina Mennen (30) und auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier (33) bald nach Australien reisen. Aber auch Verena Kerth (41), die Schauspielerin Jana Pallaske (43) sowie Ex-Spielerfrau Claudia Effenberg (57) werden demnächst gemütlich zusammen am Lagerfeuer sitzen.

Ein männlicher Kandidat stand bereits seit der vergangenen Staffel fest. Da Lucas Cordalis (55) in diesem Jahr krankheitsbedingt nicht ins Camp einziehen konnte, bekommt er nun erneut die Chance. Neben ihm wollen sich auch DSDS-Bekanntheit Cosimo Citiolo (40), Papis Loveday (45), Reality-TV-Star Gigi Birofio, Musiker Markus Mörl (63) sowie Schauspieler Martin Semmelrogge (67) in den Dschungelprüfungen beweisen. Somit sind alle Teilnehmer dabei, die bereits am Freitagabend von Bild geleakt worden sind.

RTL Verena Kerth, Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", 2023

RTL Claudia Effenberg, Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", 2023

RTL / Arya Shirazi Martin Semmelrogge, Dschungelcamper 2023

RTL Cecilia Asoro, Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", 2023

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

RTL / Arya Shirazi Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Kandidat

