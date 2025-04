Claudia Effenberg bekommt keinen Tisch beim Oktoberfest

Claudia Effenberg (59) ist in diesem Jahr mit einem besonderen Wunsch gescheitert: Sie wollte ihren Geburtstag auf dem Münchner Oktoberfest feiern, doch die begehrten Tische waren bereits vergeben. Was für die Frau von Stefan Effenberg (56) eine lieb gewonnene Tradition ist, muss in diesem Jahr wohl ausfallen. "Ich werde 60 und habe so oft meinen Geburtstag auf der Wiesn gefeiert. Auch in diesem Jahr wollte ich das wieder tun. Aber alle Tische in München sind schon weg", erklärt sie niedergeschlagen gegenüber Bild und ergänzt: "Ich war einfach zu spät dran mit dem Tisch, das ist alles."

Trotzdem muss die Reality-Bekanntheit nicht traurig sein: Stattdessen wird sie in diesem Jahr beim Frankfurter Oktoberfest groß gefeiert und sogar als offizielles Gesicht vorgestellt. "Eine ganz besondere Ehre für mich", freut sie sich im Gespräch mit dem Magazin. Schon vor einigen Jahren hat sie mit ihrem Ehemann Bayern den Rücken gekehrt. Erst ging es nach Düsseldorf, seit 2021 lebt das Paar in Hamburg, um vor allem für die Familie da zu sein. Claudia betont: "Die Mama meines Mannes wohnt um die Ecke. Wir sind immer füreinander da."

Die ehemalige Spielerfrau hat in den letzten Jahren nicht nur einen räumlichen, sondern auch einen persönlichen Wandel durchlebt. Sie gab ehrlich zu, nach dem Umzug und dem Tod ihres Schwiegervaters die Lust am Oktoberfest verloren zu haben – für sie stand das Wohl der Familie im Vordergrund. Ein weiterer Schicksalsschlag ereilte sie 2023: Nach einer Lungenembolie musste Claudia erneut Kräfte sammeln und ihre Prioritäten neu ordnen. "Das hat mir noch mal gezeigt, wie kostbar das Leben ist und wie wichtig es ist, auf sich zu achten und Prioritäten zu setzen", verriet sie gegenüber Bild. Auch in schweren Zeiten stärkt ihr die Familie, die inzwischen ganz in Hamburg lebt und an einem Strang zieht, den Rücken.

ActionPress / Nikita Kolinz / Future Image Claudia Effenberg, 2024

gbrci / Future Image / ActionPress Claudia Effenberg, TV-Bekanntheit

