Das waren die heißesten WM-Looks von Fußballfan Ivana Knöll

Ivana Knöll (30) hatte in den vergangenen Wochen modetechnisch einiges zu bieten. Während der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft in Katar sorgten nicht nur die Spiele für Aufsehen: Die einstige Miss Croatia fiel mit ihren extravaganten Looks auf und erfreute sich während des Turniers großer Beliebtheit. Während der Spiele der kroatischen Nationalmannschaft warf sich die Beauty in aufreizende Outfits. Promiflash fasst die heißesten Looks des Fußballfans zusammen.

Für das erste Spiel entschied sich die 30-Jährige für ein tief ausgeschnittenes Kleid in den Landesfarben Kroatiens. Anschließend setzte Ivana auf ein kurzes Kleid mit XXL-Dekolleté. Bis zum Halbfinale verzichtete sie weiterhin auf herkömmliche Outfits und begeisterte stattdessen in einer roten Latexhose und einem dazu passenden BH. Stets dabei: die rot-weißen Karos in Form von Kniestrümpfen oder als Hingucker für die Arme.

Aufgrund ihrer Outfits wurden viele internationale Medien auf die Brünette aufmerksam. So führte der britische Moderator Piers Morgan (57) ein Interview mit Ivana, in dem sie über ihren Aufenthalt und ihre Erfahrungen im WM-Gastgeberland sprach. Laut Ivana seien viele Fans auf sie zugekommen, um Fotos mit ihr zu machen.

Getty Images Ivana Knöll, kroatisches Model

Instagram / knolldoll Ivana Knöll bei der Fußball-WM in Katar 2022

Instagram / knolldoll Ivana Knöll, ehemalige Miss Croatia

