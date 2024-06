Wegen Seitenhieb: Ivana Knöll disst Laura Wontorra heftig

Bahnt sich da ein waschechter EM-Zickenkrieg an? Nachdem Miss Croatia Ivana Knöll (31) leicht bekleidet ein Interview im Rahmen des EM-Spiels von Kroatien gegeben hatte, konnte Moderatorin Laura Wontorra (35) sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Das ließ das Model aber nicht auf sich sitzen und holte bei Instagram zum Gegenschlag aus – und das nicht zu knapp. "Liebe Laura, wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich für immer Winterkleidung tragen", keift Ivana in ihrer Story unter einem Bild von der Moderatorin. "MagentaTV, das unprofessionellste Fernsehen aller Zeiten. Bringen Sie Ihren Moderatorinnen die Kultur bei und laden Sie mich nie wieder zu einem Interview ein", ärgert sie sich weiter.

Aber was hatte Laura gesagt, um Ivana so wütend zu machen? Wie Bunte berichtet, gab die Misswahl-Gewinnerin im knappen Kleidchen ein Interview. Bevor Laura zu Wort kam, witzelte bereits Johannes B. Kerner (59) im Studio, sie solle sich doch einfach etwas anziehen. Im Anschluss wurde zu seiner Kollegin nach Köln geschaltet, die dort eigentlich wegen des Spiels Ungarn gegen die Schweiz vor Ort war. "Wir würden jetzt einfach mal versuchen, mit ein bisschen Expertise um die Ecke zu kommen", begann Laura ihre Moderation und schien Ivana so zu untergraben, sehr zum Ärger der 31-Jährigen.

Ivana ist ihren Fans mittlerweile auch wegen ihrer Fußball-Begeisterung bekannt. Besonders auffällig ist dabei, dass sie ihre Heimat Kroatien immer in einem heißen Outfit in Landesfarben unterstützt. Schon bei der WM 2022 trug sie fast immer rot-weiß-karierte Kleidchen mit tiefem Ausschnitt. Auch ein Look mit roter Latexhose und dem passenden Bustier war dabei. Ganz ähnlich präsentiert sich der Fußball-Superfan auch bei der diesjährigen Europameisterschaft und sorgt für reichlich Schlagzeilen.

Getty Images Laura Wontorra, Sport-Moderatorin

Instagram / knolldoll Ivana Knöll, ehemalige Miss Croatia

