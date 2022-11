XL-Dekolleté: Hat diese Miss Croatia die heißesten WM-Looks?

In Sachen Outfits überlässt Ivana Knöll (30) nichts dem Zufall! Am 20. November startete die diesjährige Fußballweltmeisterschaft in Katar. Bei diesem Turnier stehen oftmals nicht nur die Kicker selbst im Mittelpunkt – auch die Spielerfrauen sorgen häufig für großes Entzücken. Doch auch andere Besucherinnen ernten eine Menge Begeisterung für ihre Auftritte: Die einstige Miss Croatia sorgt beispielsweise mit ihren aufreizenden Looks für eine Menge Aufsehen!

Auf dem Instagram-Profil von Ivana Knöll ist eindeutig zu sehen: Die Beauty feuert die kroatische Nationalmannschaft mit Leib und Seele an. Anlässlich der Fußball-WM ist die Kroatin nach Katar gereist und unterstützt dort ihr Team – doch die 30-Jährige greift dabei nicht auf herkömmliche Outfits wie Trikots oder andere Fanartikel zurück: Bei ihrem ersten Fan-Einsatz trug Ivana ein tief ausgeschnittenes Kleid in den Landesfarben Kroatiens. Auch beim zweiten Spiel präsentierte sie sich stolz in einer extravaganten Robe, die alle Blicke auf ihr XXL-Dekolleté lenkt.

Eins ist sicher: Ivana darf sich über viele Fans freuen, die die außergewöhnlichen WM-Looks des Models feiern. Einer von ihnen ist Cosimo Citiolo (40), der einen Beitrag der Beauty mit den Worten "Süße" kommentierte. Auch internationale Stars wie die kanadische Influencerin Khloe Terae sind begeistert: "Wunderschöne kroatische Prinzessin".

