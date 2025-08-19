Sängerin Katharina Eisenblut hatte ersten Live-Auftritt

Katharina Eisenblut (31) hat einen weiteren Meilenstein in ihrer jungen Musikkarriere erreicht. Wie die Influencerin gestern in ihrer Instagram-Story berichtete, hatte sie am vergangenen Wochenende ihren allerersten Live-Auftritt auf einer Bühne. Noch voller Freude teilte sie diesen besonderen Moment mit ihren Fans: "Es war so schön! Ich war so aufgeregt", gestand sie. Bereits im Juli hatte sie mit ihrer ersten eigenen Single die Musikwelt betreten und von ihren Fans viel Zuspruch erhalten. Nun folgte der nächste große Schritt für die Künstlerin – das Live-Erlebnis.

Nun folgte der nächste große Schritt für die Künstlerin – das Live-Erlebnis. Und wie es scheint, folgt schon bald ein nächster Auftritt: Am 5.9. wird Katharina bei der großen Fashion-Show in München auf dem Runway ihr Gesangstalent zum Besten geben. "Ich freue mich riesig auf diesen besonderen Abend", verkündet sie jubelnd und tanzend in ihrer Instagram-Story.

Katharina, die einst durch ihre Teilnahme an der Castingshow DSDS bekannt wurde, arbeitet intensiv an ihrer Musikkarriere. Derzeit steckt die energiegeladene Sängerin nicht nur in der Promotion ihrer bisherigen Veröffentlichungen, sondern auch mitten in den Vorbereitungen zu ihrem nächsten Musikvideo. Mit einem strengen Tanztraining erweitert sie aktuell ihre künstlerischen Fähigkeiten, was ihr sichtliche Freude bereitet, aber auch hohe körperliche Anforderungen mit sich bringt. "Körperlich komme ich gerade echt an meine Grenzen", verriet sie zuletzt auf Instagram.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin