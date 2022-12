Englischer Fußballprofi George Cohen mit 83 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten aus der Fußballwelt! George Cohen ist durch sein fußballerisches Talent weltweit berühmt geworden. Seine gesamte Karriere hatte der britische Profikicker beim FC Fulham verbracht – wo er vor allem sein außerordentliches Talent als Außenverteidiger unter Beweis stellte. Auch für die britische Nationalmannschaft stand der gebürtige Londoner viele Jahre auf dem Platz. Nun wurde bekannt: George ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Die traurigen Nachrichten verkündete Georges langjähriger Fußballclub via Twitter. "Alle im Fulham Football Club sind zutiefst betrübt über das Ableben eines unserer größten Spieler und Gentlemen", hieß es in dem emotionalen Post des Vereines. Cohen war auch einer der englischen Fußballhelden, die 1966 im Finale gegen Westdeutschland in Wembley siegreich waren.

"Unsere Gedanken sind bei Daphne, seiner geliebten Ehefrau, die mehr als 60 Jahre lang seine Frau war. Und seinen Söhnen Anthony und Andrew, seinen Enkeln und seiner Großfamilie sowie den vielen, vielen Freunden von George", hieß es in dem Beitrag des Fußballklubs weiter.

Getty Images George Cohen, 1966

Getty Images George Cohen, 1968

Getty Images George Cohen und sein Neffe Ben Cohen, 2007

