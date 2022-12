Im Alter von 22 Jahren: US-Rapper Big Scarr ist gestorben

Warum musste Big Scarr sterben? Der US-Rapper, der mit bürgerlichem Namen Alexander Woods heißt, hatte seine Musikkarriere im Jahr 2019 gestartet. Wegen des Erfolges seines Hits "Hit Tune Make A Play" wurde der Musiker im darauffolgenden Jahr bei dem Label Gucci Manes 1017 Records unter Vertrag genommen. Doch jetzt die Schocknachricht: Big Scarr ist im Alter von gerade einmal 22 Jahren gestorben!

Gerüchte über einen möglichen Tod von Big Scarr wurden am 22. Dezember erstmalig verbreitet, bis Labelchef Gucci Mane sein Ableben abends gegen 21 Uhr bestätigte. Auf Instagram schrieb er: "Das tut weh. Ich vermisse dich sehr." Bislang ist von der Polizei nicht bekannt gegeben worden, weshalb der Amerikaner so früh aus dem Leben gerissen wurde.

Freunde und Musikerkollegen nahm der Tod des "I Would Keep Goin"-Interpreten sehr mit. Im Netz meldeten sich mehrere von ihnen zu Wort. 1017-Labelkollegin Enchanting schrieb auf Instagram: "'Sorry, wenn ich nicht antworte. Ich kann einfach nicht." Außerdem teilte sie ein Bild des Stars und fuhr fort: "Mein Baby, mein bester Freund, mein Sohn, ich liebe dich für immer und es tut mir so leid. Ich liebe dich so sehr. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde."

Big Scarr im September 2022

Big Scarr im Mai 2022

Big Scarr im Februar 2022

