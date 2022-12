33 Jahre nach Horrorcrash: Rennstar Philippe Streiff ist tot

Die Sportwelt ist erneut in großer Trauer! Philippe Streiff fuhr in den 80er-Jahren in die Weltspitze des Motorsports. In der Formel 1 ging der Franzose zwischen 1984 und 1988 an den Start. Im folgenden Jahr ereilte ihn ein schwerer Schicksalsschlag: Bei einer Trainingsfahrt verunglückte der Rennfahrer schwer und war seitdem vom Hals abwärts gelähmt. Jetzt gibt es traurige Nachrichten um Philippe: Er ist im Alter von 67 Jahren verstorben.

Wie die Formel 1 heute in einem Statement bekannt gab, sei Philippe bereits am gestrigen Freitag gestorben. "Der Tod von Philippe Streiff macht mich sehr traurig. Er hat sein ganzes Leben lang Mut und Entschlossenheit gezeigt", verkündete der Chef der Rennliga Stefano Domenicali (57). Zu den weiteren Umständen des Todes wurde bislang nichts bekannt.

Auf Twitter meldete sich Philippes einstiger Teamkollege Martin Brundle zu Wort. "Er war ein liebenswerter Kerl, und sehr stylish – innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs", würdigte der ehemalige Formel -1-Pilot Leben und Wirken seines verstorbenen Mitstreiters.

Getty Images Philippe Streiff im Jahr 1987 in seinem Boliden

Getty Images Philippe Streiff im Januar 2014

Getty Images Philippe Streiff im Jahr 2005

