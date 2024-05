"Let's Dance"-Duell? Diese Frauen sind keine Konkurrentinnen

Bei Let's Dance wird es in der neunten Folge mal wieder richtig spannend! Denn neben den Magic Moments müssen sich die Tanzpaare in verschiedenen Kategorien duellieren. Im Boogie-Woogie-Duell treten Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) gegen Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) an. Im Flamenco-Duell stehen sich Detlef Soost und Ekaterina Leonova (37) mit Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) gegenüber. Und im Bollywood-Duell tanzen Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) gegen Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36). Die beiden Frauen sehen das Ganze aber nicht als Konkurrenzkampf an. Im Gegenteil! "Unser Credo für unseren Team-Tanz, beziehungsweise ist es ja eigentlich ein Tanz-Duell, aber für uns ist es ein Team-Tanz", stellt Jana sichtlich erfreut im Interview mit RTL fest. Ihre Mitstreiterin Lulu kann dem nur zustimmen. "Ich finde es auch geil, dass du gerade Team-Tanz gesagt hast. Für uns ist das gar kein Duell", ergänzt sie.

Jana und Lulu freuen sich einfach nur auf die Tänze und haben dabei ein bestimmtes Ziel im Kopf. "Wir haben einfach gesagt, lass uns beide einfach versuchen, dass wir 30 Punkte bekommen", erklärt Jana. Und auch wenn die Jury am Ende keine dreißig Punkte vergibt, fest steht: Der Fokus des heutigen Abends liegt auf dem Spaßfaktor! "Wir wollen insgesamt einfach gute Laune verbreiten, wir wollen einen guten Tanz hinlegen, dass wir zu viert eine geile Performance abliefern", resümiert Jana.

Eine Sache verbindet die Tänzerinnen auf jeden Fall schon mal miteinander: In der achten Folge von "Let's Dance" sahnten sowohl Lulu als auch Jana jeweils die Höchstpunktzahl ab! Beide erhielten für ihre Performance die Höchstwertung von 30 Punkten. Vor allem die Schwester von Sarah Connor (43) wollte mit ihrer Tanz-Performance eine emotionale Geschichte erzählen, denn sie litt unter Panikattacken. "Ich habe mich da in meinem eigenen Körper gefangen gefühlt. Es hat mich in meinem Alltag sehr eingeschränkt. Ich konnte nicht mehr zur Arbeit oder zur Uni gehen", berichtete Lulu anschließend.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Jana Wosnitza bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Lulu Lewe und Massimo Sinató, "Let's Dance"-Folge 26. April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Lulu und Jana knacken jeweils die 30 Punkte? Ja, beide sind super Tänzerinnen! Nee, ich glaube nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de